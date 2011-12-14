Маккаби
мин
-
Амаша
Виям Амаша
90
-
Фалах
Сари Фалах
90
-
Шаранов
Боян Шаранов
90
-
Булят
Юрица Булят
90
-
Тавата
Талеб Тавата
90
-
Мешумар
Эйял Мешумар
90
-
Яхайя
Сейду Яхайя
80
-
Веред
Идан Веред
65
-
Голаса
Эйял Голаса
90
-
Двалишвили
Владимир Двалишвили
56
-
Катан
Янив Катан
90
Запасные
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Тургеман
Алон Тургеман
-
Дгани
Орель Дгани
-
Азриел
Хен Азриел
-
Бокколи
Густаво Бокколи
-
Ямпольски
Дела Ямпольски
-
Коэн
Ицхак Коэн
-
Давидович
Нир Давидович
Шальке-04
мин
-
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
-
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
-
Учида
Ацуто Учида
90
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
90
-
Мориц
Кристоф Мориц
90
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
-
Хегер
Марко Хегер
90
-
Марика
Чиприан Марика
84'
90
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер