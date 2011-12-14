Лацио
мин
-
Биццарри
Альбано Биццарри
90
-
Цана
Лорик Цана
54
-
Каванда
Луис Педро Каванда
90
-
Бьява
Джузеппе Бьява
90
-
Диаките
Модибо Диаките
90
-
Ледесма
Кристиан Ледесма
90
-
Лулич
Сенад Лулич
90
-
де Карвальо
Андерсон Эрнанес де Карвальо
73
-
Скулли
Джузеппе Скулли
55'
90
-
Козак
Либор Козак
42'
85
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
Запасные
-
Дзампа
Энрико Дзампа
-
Крешенци
Лука Крешенци
-
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
-
Гонсалвес Диас
Андре Гонсалвес Диас
-
Гонсалес
Альваро Гонсалес
-
Рокки
Томмазо Рокки
-
Клозе
Мирослав Клозе
Спортинг
мин
-
Сантуш
Андре Сантуш
90
-
Бук
Марсело Бук
90
-
дос Сантос
Эвалдо дос Сантос
90
-
Оньеву
Огучи Оньеву
90
-
Перейринья
Бруну Перейринья
90
-
Схаарс
Стейн Схаарс
70
-
Каррильо
Андре Каррильо
90
-
Мартинш
Андре Мартинш
90
-
Божинов
Валерий Божинов
90
-
Рубио
Диего Рубио
65
Запасные
-
Тьягу
-
Инсуа
Эмилиано Инсуа
-
Карришу
Даниэль Карришу
-
Тейшейра
Жоао Карлос Тейшейра