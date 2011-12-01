Локомотив
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
90
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
89'
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
58
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
71'
85
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Бурлак
Тарас Бурлак
-
Илич
Бранко Илич
-
Оздоев
Магомед Оздоев
-
Минченков
Александр Минченков
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
Штурм
мин
-
Чавлина
Сильвийе Чавлина
90
-
Попхадзе
Георгий Попхадзе
90
-
Дудич
Милан Дудич
90
-
Нюхольд
Флориан Нюхольд
90
-
Штандфест
Йоахим Штандфест
38
-
Клем
Кристиан Клем
76
-
Вебер
Мануэль Вебер
90
-
Кох
Маттиас Кох
90
-
Эренрайх
Мартин Эренрайх
90
-
Бодул
Дарко Бодул
64
-
Кинаст
Роман Кинаст
90
Запасные
-
Шахнер
Александр Шахнер
-
Вайнбергер
Марвин Вайнбергер
-
Фода
Сандро Фода
-
Хаас
Марио Хаас
-
Бургшталлер
Томас Бургшталлер
-
Кайнц
Флориан Кайнц
-
Муратович
Самир Муратович