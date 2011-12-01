Маккаби
мин
-
Исраилевич
Гилльермо Исраилевич
83
-
Леви
Барал Леви
90
-
Веред
Омер Веред
90
-
Пунчец
Роберто Пунчец
90
-
Шабан
Клеми Шабан
54
-
Павичевич
Саво Павичевич
90
-
Альберман
Гал Альберман
64
-
Йейни
Ширан Йейни
59'
90
-
Атар
Элиран Атар
90
-
Колаутти
Роберто Колаутти
90
-
Ицхаки
Барак Ицхаки
90
Запасные
-
Хаймов
Гай Хаймов
-
Логаси
Моше Логаси
-
Сантана
Нивалду Сантана
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
-
Кехат
Рой Кехат
-
Конате
Мусса Конате
-
Зизов
Эли Зизов
Бешикташ
мин
-
Генен
Дженк Генен
90
-
Тораман
Ибрахим Тораман
47'
90
-
Коркмаз
Эгемен Коркмаз
61
-
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
-
Сивок
Томаш Сивок
90
-
Даг
Экрем Даг
90
-
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
-
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
90
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
45'
90'
90
-
Алмейда
Угу Алмейда
90
Запасные
-
Алвеш
Жулио Алвеш
-
Нукан
Атындж Нукан
-
Речбер
Рушту Речбер
-
Сидней
Сидней
-
Кавлак
Вели Кавлак
-
Голошко
Филип Голошко
-
Пектемек
Мустафа Пектемек