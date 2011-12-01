Сток Сити
мин
-
Бегович
Асмир Бегович
90
-
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
88
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
90
-
Диао
Салиф Диао
70
-
Делап
Рори Делап
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
81'
84
-
Джером
Кэмерон Джером
90
Запасные
-
Нэш
Карло Нэш
-
Уилсон
Марк Уилсон
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Фуллер
Рикардо Фуллер
-
Крауч
Питер Крауч
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
Динамо
мин
-
Шовковский
Александр Шовковский
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
-
Айила
Юссуф Айила
86
-
Хачериди
Евгений Хачериди
90
-
Да Силва
Данило Да Силва
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Алиев
Александр Алиев
90
-
Шевченко
Андрей Шевченко
73
-
Гусев
Олег Гусев
90
-
Идейе
Браун Идейе
90
Запасные
-
Коваль
Максим Коваль
-
Алмейда
Леандро Алмейда
-
Корреа
Карлос Корреа
-
Аруна
Лукман Аруна
-
Нинкович
Милош Нинкович
-
Милевский
Артем Милевский
-
Ади
Фанендо Ади