Ренн
мин
-
Джеббур
Яссин Джеббур
90
-
Костиль
Бенуа Костиль
90
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
-
Мавинга
Крис Мавинга
90
-
Бойе
Джон Бойе
46
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Браими
Ясин Браими
55
-
Дальма
Стефан Дальма
60
-
Пажо
Венсан Пажо
90
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
90
-
Букари
Абдулразак Букари
90
Запасные
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Фулкье
Димитри Фулкье
-
Фере
Жюльен Фере
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Манджек
Жорж Манджек
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Данило
Данило
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
90
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
82
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
-
Исла
Маурисио Исла
61
-
Асамоа
Квадво Асамоа
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
-
Баста
Душан Баста
-
Перейра
Роберто Перейра
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
-
Пинци
Джампьеро Пинци
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале