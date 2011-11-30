Марибор
мин
-
Волаш
Далибор Волаш
11'
68'
90
-
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
-
Райчевич
Александар Райчевич
90
-
Соарес
Аргус Соарес
90
-
Трайковски
Деян Трайковски
90
-
Цвиянович
Горан Цвиянович
85
-
Мертель
Алеш Мертель
90
-
Мезга
Деян Мезга
90
-
Потокар
Нейц Потокар
90
-
Таварес
Маркос Таварес
87
-
Ибраими
Агим Ибраими
75
Запасные
-
Майер
Алеш Майер
-
Придигар
Марко Придигар
-
Видович
Йован Видович
-
Филипович
Желько Филипович
-
Берич
Роберт Берич
-
Великонья
Этьен Великонья
-
Лесьяк
Зоран Лесьяк
Брюгге
мин
-
Альмебек
Михаэль Альмебек
90
-
Де Йонге
Джимми Де Йонге
90
-
Влеминкс
Бьорн Влеминкс
90
-
Кужович
Владан Кужович
90
-
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
-
Менье
Тома Менье
90
-
Донк
Райан Донк
90'
90
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
74
-
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
59
-
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
-
Дирар
Набиль Дирар
74'
77'
90
Запасные
-
Дешилдер
Фрайс Дешилдер
-
Ванстеенкисте
Яннес Ванстеенкисте
-
ван Акер
Тиболт ван Акер
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
-
Васкес
Виктор Васкес
-
Акпала
Джозеф Акпала