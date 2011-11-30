Легия
мин
-
Куцяк
Душан Куцяк
90
-
Вавржиняк
Якуб Вавржиняк
90
-
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
71
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Радович
Мирослав Радович
90
-
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
-
Жиро
Михал Жиро
83
-
Любоя
Даниэль Любоя
57
Запасные
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Косецки
Якуб Косецки
-
Келбович
Томаш Келбович
-
Скаба
Войцех Скаба
-
Астис
Иньяки Астис
-
Ржежничак
Якуб Ржежничак
-
Вольски
Рафал Вольски
-
Кухарчик
Михал Кухарчик
ПСВ
мин
-
Исакссон
Андреас Исакссон
90
-
Виллемс
Йетро Виллемс
66
-
Дерийк
Тимоти Дерийк
90
-
Марсело Антонио
Марсело
90
-
Манолев
Станислав Манолев
90
-
Лабиад
Закария Лабиад
68'
90
-
Мертенс
Дрис Мертенс
59'
71
-
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
-
Строотман
Кевин Строотман
90
-
Ленс
Джермейн Ленс
90
-
Энгелаар
Орландо Энгелаар
90
Запасные
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Сину
Халид Сину
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Марцо
Стефано Марцо
-
Баума
Вилфред Баума
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Тойвонен
Ола Тойвонен
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Рабиу
Ибрагим Рабиу
-
Локадия
Юрген Локадия