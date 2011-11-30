Тоттенхэм
мин
-
Гомес
Эурелью Гомес
90
-
Роуз
Дэнни Роуз
63
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Галлас
Вильям Галлас
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
67
-
Модрич
Лука Модрич
38'
90
-
Ливермор
Джейк Ливермор
90
-
Кейн
Гарри Кейн
72
-
Леннон
Аарон Леннон
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
Уокер
Кайл Уокер
-
Фальке
Яго Фальке
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Кэрролл
Том Кэрролл
-
Бэйл
Гарет Бэйл
ПАОК
мин
-
Халкиас
Константинос Халкиас
90
-
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
81
-
Малезас
Стилянос Малезас
90
-
Дос Сантос
Оелилтон Араужо Дос Сантос
90
-
Георгиадис
Гиоргос Георгиадис
62
-
Лазэр
Костин Лазэр
84
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
90
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
6'
90
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
14'
90
Запасные
-
Крешич
Дарио Крешич
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Чирилло
Бруно Чирилло
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
-
Ариас
Диего Ариас
-
Ивич
Владимир Ивич
-
Папацоглу
Афанассиоc Папацоглу