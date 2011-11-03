АЕК
мин
-
Арабацис
Иоаннис Арабацис
90
-
Лагос
Панайотис Лагос
90
-
Манолас
Костас Манолас
90
-
Хельгасон
Эльфар Фрейр Хельгасон
46
-
Георгеас
Николас Георгеас
90
-
Сиалмас
Димитриос Сиалмас
68
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
90
-
Макос
Григориос Макос
90
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
90
-
Бернс
Нэтан Бернс
46
-
Белек
Стив Белек
90
Запасные
-
Цукалас
Сократис Цукалас
-
Клонаридис
Виктор Клонаридис
-
Константопулос
Димитриос Константопулос
-
Бугаидис
Маврудис Бугаидис
-
Контоес
Яннис Контоес
-
Перейра
Леонардо Перейра
-
Геррейро
Рожер Геррейро
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
62
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
79
-
Глушаков
Денис Глушаков
50'
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
78'
80
-
Обинна
Виктор Обинна
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Янбаев
Ренат Янбаев
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
-
Нуров
Георгий Нуров
-
Полоз
Дмитрий Полоз
-
Сычев
Дмитрий Сычев
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт