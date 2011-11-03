Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Лопес
Антонио Лопес
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Туран
Арда Туран
83
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
90
-
Рибас
Диего Рибас
37'
70
-
Адриан Лопес
Адриан
7'
12'
77
-
Фалькао
Радамель Фалькао
67'
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Переа
Луис Переа
-
Миранда
Жоао Миранда
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
-
Коке
Коке
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио
-
Пицци
Пицци
Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Пикколи
Нейтон Сержио Пикколи
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
71
-
Данило
Данило
90
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
90
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
90
-
Баттоккио
Кристиан Баттоккио
90
-
Перейра
Роберто Перейра
90
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
86
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
24
Запасные
-
Димитрио
Риккардо Димитрио
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Баста
Душан Баста
-
Армеро
Пабло Армеро
-
Абди
Альмен Абди
-
Асамоа
Квадво Асамоа
-
Исла
Маурисио Исла