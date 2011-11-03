Бирмингем Сити
мин
-
Дойл
Колин Дойл
90
-
Спектор
Джонатан Спектор
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
-
Фахи
Кейт Фахи
90
-
Босежур
Жан Босежур
55'
90
-
Мерфи
Дэвид Мерфи
90
-
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
66
-
Руни
Адам Руни
66
-
Жигич
Никола Жигич
66
Запасные
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
-
Дэйвис
Кертис Дэйвис
-
Бурк
Крис Бурк
-
Редмонд
Натан Редмонд
-
Кинг
Марлон Кинг
-
Вуд
Крис Вуд
Брюгге
мин
-
Ванстеенкисте
Яннес Ванстеенкисте
90
-
ван Акер
Тиболт ван Акер
85
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
90
-
Кужович
Владан Кужович
90
-
Донк
Райан Донк
90
-
Менье
Тома Менье
39'
90
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
-
Васкес
Виктор Васкес
81
-
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
-
Дирар
Набиль Дирар
90
-
Акпала
Джозеф Акпала
44'
76
Запасные
-
Пердикицци
Пьетро Пердикицци
-
Дешилдер
Фрайс Дешилдер
-
Альмебек
Михаэль Альмебек
-
Де Йонге
Джимми Де Йонге
-
Влеминкс
Бьорн Влеминкс
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
-
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов