Брага
мин
-
Махамат
Джамал Махамат
90
-
Сильва
Йоахим Сильва
90
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
38'
90
-
Винисиус
Пауло Винисиус
85'
90
-
Соуза Карнейро
Вандерсон Соуза Карнейро
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Барбоза
Элдер Барбоза
78
-
Моссоро
Марсио Моссоро
65
-
Виана
Уго Виана
87
-
да Коста Силва
Алан Осорио да Коста Силва
7'
90
-
Лима
Родриго Жозе Лима
4'
90
Запасные
-
Феррейра
Дуглас Феррейра
-
Берни
Томмазо Берни
-
Гало
Родриго Гало
-
Сезар
Пауло Сезар
-
Салино
Леонардо Салино
-
Мерида
Фран Мерида
-
Гомеш
Нуну Гомеш
Марибор
мин
-
Волаш
Далибор Волаш
62'
90
-
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
-
Райчевич
Александар Райчевич
90
-
Соарес
Аргус Соарес
90
-
Милец
Мартин Милец
90
-
Трайковски
Деян Трайковски
90
-
Мертель
Алеш Мертель
90
-
Мезга
Деян Мезга
63
-
Берич
Роберт Берич
65
-
Лесьяк
Зоран Лесьяк
80
-
Ибраими
Агим Ибраими
90
Запасные
-
Майер
Алеш Майер
-
Придигар
Марко Придигар
-
Цвиянович
Горан Цвиянович
-
Филипович
Желько Филипович
-
Потокар
Нейц Потокар
-
Великонья
Этьен Великонья
-
Таварес
Маркос Таварес