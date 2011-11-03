Маккаби
мин
-
Леви
Барал Леви
90
-
Логаси
Моше Логаси
90
-
Пунчец
Роберто Пунчец
90
-
Павичевич
Саво Павичевич
90
-
Шабан
Клеми Шабан
90
-
Коэн
Ори Коэн
46
-
Йейни
Ширан Йейни
90
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
66
-
Атар
Элиран Атар
90
-
Зизов
Эли Зизов
60
-
Конате
Мусса Конате
90
Запасные
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Маншаров
Том Маншаров
-
Чекол
Рахамим Чекол
-
Хаймов
Гай Хаймов
-
Веред
Омер Веред
-
Кехат
Рой Кехат
-
Колаутти
Роберто Колаутти
-
Саба
Диа Саба
Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
90
-
Хут
Роберт Хут
90
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
90
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
74
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
51'
90
-
Диао
Салиф Диао
65
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
61
Запасные
-
Арисменди
Диего Арисменди
-
Нэш
Карло Нэш
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
-
Уилэн
Гленн Уилэн
-
Пеннант
Джермэйн Пеннант
-
Делап
Рори Делап
-
Крауч
Питер Крауч