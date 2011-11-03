Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
56'
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
87
-
Касаев
Алан Касаев
82
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
65
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов
Тоттенхэм
мин
-
Кудичини
Карло Кудичини
90
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Галлас
Вильям Галлас
73
-
Фредерикс
Райан Фредерикс
90
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
-
Ливермор
Джейк Ливермор
90
-
Кэрролл
Том Кэрролл
90
-
Фальке
Яго Фальке
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
77
Запасные
-
Ланкастер
Кэмерон Ланкастер
-
Парретт
Дин Парретт
-
Николсон
Джейк Николсон
-
Гомес
Эурелью Гомес
-
Стюарт
Кевин Стюарт
-
Притчард
Алекс Притчард
-
Кейн
Гарри Кейн