Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
47
-
Сапатер
Альберто Сапатер
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
67
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
78
-
Сычев
Дмитрий Сычев
48'
71'
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Илич
Бранко Илич
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
Обинна
Виктор Обинна
-
Минченков
Александр Минченков
АЕК
мин
-
Арабацис
Иоаннис Арабацис
90
-
Карабелас
Николаос Карабелас
90
-
Руиз
Хуан Торрес Руиз
90
-
Манолас
Костас Манолас
90
-
Контоес
Яннис Контоес
90
-
Генцоглу
Саввас Генцоглу
90
-
Варгас
Фабиан Варгас
58
-
Лагос
Панайотис Лагос
74
-
Бернс
Нэтан Бернс
66
-
Фернандес Васкес
Хосе Карлос Фернандес Васкес
90
-
Белек
Стив Белек
90
Запасные
-
Мошонас
Теодорос Мошонас
-
Клонаридис
Виктор Клонаридис
-
Кафес
Пантелис Кафес
-
Сиалмас
Димитриос Сиалмас
-
Перейра
Леонардо Перейра
-
Геррейро
Рожер Геррейро