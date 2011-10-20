Маккаби
мин
-
Дгани
Орель Дгани
90
-
Амаша
Виям Амаша
10'
20'
70
-
Шаранов
Боян Шаранов
90
-
Тавата
Талеб Тавата
72'
90
-
Булят
Юрица Булят
90
-
Мешумар
Эйял Мешумар
90
-
Яхайя
Сейду Яхайя
90
-
Веред
Идан Веред
79'
90
-
Голаса
Эйял Голаса
90
-
Коэн
Тамир Коэн
60
-
Катан
Янив Катан
38'
65
Запасные
-
Тургеман
Алон Тургеман
-
Азриел
Хен Азриел
-
Бокколи
Густаво Бокколи
-
Ямпольски
Дела Ямпольски
-
Давидович
Нир Давидович
-
Осман
Али Осман
-
Двалишвили
Владимир Двалишвили
ФКСБ
мин
-
Костя
Михай Костя
67
-
Николич
Стефан Николич
90
-
Тату
Леандро Тату
77
-
Мартинович
Новак Мартинович
90
-
Станка
Рэзван Станка
90
-
Илиев
Валентин Илиев
90
-
Алвеш
Жералду Алвеш
90
-
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
90
-
Бурчану
Александру Бурчану
90
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
-
Костя
Флорин Костя
51
Запасные
-
Мустацэ
Богдан Мустацэ
-
Рошу
Юлиан Рошу
-
Лупу
Валериу Лупу
-
Рэдуц
Михай Рэдуц
-
Кожокару
Валентин Кожокару
-
Препелицэ
Андрей Препелицэ
-
Русеску
Раул Русеску