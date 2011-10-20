АЕК
мин
-
Линссен
Эдвин Линссен
90
-
Присо
Нджонго Присо
58
-
Продрому
Михаэл Продрому
90
-
Димеч
Люк Димеч
90
-
ван Дийк
Грегор ван Дийк
90
-
Фортин
Марко Фортин
90
-
де Клер
Тим де Клер
90
-
Рубен Марсело
Гомес Гарсия Рубен Марсело
90
-
Скопелитис
Иоаннис Скопелитис
78
-
Деметриу
Джейсон Деметриу
90
-
Мрдакович
Мильян Мрдакович
59
Запасные
-
Савва
Артемис Савва
-
Пинтадо
Горка Пинтадо
-
Гарсия-Гарсия
Гонсало Гарсия-Гарсия
-
Павлу
Кириакос Павлу
-
Негри
Алешандре Негри
-
Хофланд
Кевин Хофланд
-
Кингсли Эке
Санни Кингсли Эке
Шальке-04
мин
-
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
-
Фукс
Кристиан Фукс
61
-
Матип
Жоэль Матип
90
-
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
-
Хеведес
Бенедикт Хеведес
40'
90
-
Холтби
Льюис Холтби
23'
90
-
Джонс
Джермейн Джонс
67
-
Дракслер
Юлиан Дракслер
87'
90
-
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
-
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
35'
88'
90
-
Бланко
Рауль Гонсалес Бланко
46
Запасные
-
Шобер
Матиас Шобер
-
Сарпей
Ханс Сарпей
-
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
-
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
-
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
-
Моравек
Ян Моравек
-
Хегер
Марко Хегер