Удинезе
мин
-
Ханданович
Самир Ханданович
90
-
Домицци
Маурицио Домицци
90
-
Бенатиа
Медхи Бенатиа
88'
90
-
Данило
Данило
90
-
Армеро
Пабло Армеро
90
-
Пинци
Джампьеро Пинци
90
-
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
-
Дубе
Тьерри Дубе
84
-
Абди
Альмен Абди
46
-
Перейра
Роберто Перейра
46
-
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90'
90
Запасные
-
Паделли
Даниэле Паделли
-
Баста
Душан Баста
-
Экстранд
Джоэль Экстранд
-
Асамоа
Квадво Асамоа
-
Исла
Маурисио Исла
-
Ди Натале
Антонио Ди Натале
-
Фаббрини
Диего Фаббрини
Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Годин
Диего Годин
90
-
Переа
Альберто Переа
90
-
Луис Мигел
Пицци
86
-
Аренас
Габриэль Аренас
79
-
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
-
Рибас
Диего Рибас
90
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
59
-
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
-
Жоэль
Жоэль
-
Пулидо
Хорхе Пулидо
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Коке
Коке
-
Суарес
Марио Суарес
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Адриан
Адриан