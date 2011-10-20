Брюгге
мин
-
Ванстеенкисте
Яннес Ванстеенкисте
61
-
Альмебек
Михаэль Альмебек
90
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
90
-
Донк
Райан Донк
90
-
Хогли
Том Хогли
90
-
Блондель
Джонатан Блондель
82
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
90
-
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
63
-
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
-
Дирар
Набиль Дирар
90
-
Акпала
Джозеф Акпала
3'
90
Запасные
-
Дешилдер
Фрайс Дешилдер
-
Де Йонге
Джимми Де Йонге
-
ван Акер
Тиболт ван Акер
-
Дхуст
Свен Дхуст
-
Влеминкс
Бьорн Влеминкс
-
Менье
Тома Менье
-
Лестьенн
Максим Лестьенн
Бирмингем Сити
мин
-
Майхилл
Боаз Майхилл
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Спектор
Джонатан Спектор
90
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
90
-
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
-
Фахи
Кейт Фахи
90
-
Бурк
Крис Бурк
90
-
Мерфи
Дэвид Мерфи
26'
90
-
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
90
-
Руни
Адам Руни
73
-
Жигич
Никола Жигич
73
Запасные
-
Дойл
Колин Дойл
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
-
Босежур
Жан Босежур
-
Редмонд
Натан Редмонд
-
Гомис
Моргаро Гомис
-
Вуд
Крис Вуд
-
Кинг
Марлон Кинг