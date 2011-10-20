Марибор
мин
-
Волаш
Далибор Волаш
85
-
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
-
Трайковски
Деян Трайковски
90
-
Милец
Мартин Милец
90
-
Соарес
Аргус Соарес
90
-
Мертель
Алеш Мертель
90
-
Мезга
Деян Мезга
90
-
Потокар
Нейц Потокар
90
-
Таварес
Маркос Таварес
74
-
Лесьяк
Зоран Лесьяк
90
-
Ибраими
Агим Ибраими
14'
90
Запасные
-
Видович
Йован Видович
-
Радан
Матей Радан
-
Меяч
Алеш Меяч
-
Цвиянович
Горан Цвиянович
-
Филипович
Желько Филипович
-
Берич
Роберт Берич
-
Великонья
Этьен Великонья
Брага
мин
-
Махамат
Джамал Махамат
90
-
Сильва
Йоахим Сильва
90
-
Эчиеджиле
Ува Эчиеджиле
44'
90
-
Винисиус
Пауло Винисиус
90
-
Соуза Карнейро
Вандерсон Соуза Карнейро
90
-
Алмейда Сантос
Эвертон Хосе Алмейда Сантос
90
-
Виана
Уго Виана
90
-
Барбоза
Элдер Барбоза
67
-
Моссоро
Марсио Моссоро
72
-
да Коста Силва
Алан Осорио да Коста Силва
90
-
Лима
Родриго Жозе Лима
90
Запасные
-
Феррейра
Дуглас Феррейра
-
Берни
Томмазо Берни
-
Сезар
Пауло Сезар
-
Салино
Леонардо Салино
-
Мерида
Фран Мерида
-
Гомеш
Нуну Гомеш
-
де Соуза Силва
Карлос Алешандре де Соуза Силва