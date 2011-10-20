Динамо
мин
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Шовковский
Александр Шовковский
90
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Попов
Горан Попов
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
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Михалик
Тарас Михалик
90
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Гусев
Олег Гусев
90
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Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
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Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
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Гармаш
Денис Гармаш
90'
90
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Милевский
Артем Милевский
61
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Шевченко
Андрей Шевченко
82
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Идейе
Браун Идейе
90
Запасные
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Коваль
Максим Коваль
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Алмейда
Леандро Алмейда
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Да Силва
Данило Да Силва
-
Родригес
Эдуардо Перейра Родригес
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Аруна
Лукман Аруна
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Корреа
Карлос Корреа
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Алиев
Александр Алиев
Бешикташ
мин
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Генен
Дженк Генен
90
-
Кейбаши
Исмаил Кейбаши
90
-
Коркмаз
Эгемен Коркмаз
90
-
Сивок
Томаш Сивок
90
-
Хильберт
Роберто Хильберт
90
-
Саброза
Симау Саброза
90
-
Уйсал
Неджип Уйсал
90
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Аурелио
Мехмет Аурелио
90
-
Эрнст
Фабиан Эрнст
90
-
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
-
Гонсалвеш
Эдуардо Гонсалвеш
72
Запасные
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Кая
Умут Кая
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Сидней
Сидней
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Даг
Экрем Даг
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Кавлак
Вели Кавлак
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Фернандеш
Мануэль Фернандеш
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Голошко
Филип Голошко
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Пектемек
Мустафа Пектемек