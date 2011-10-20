Сток Сити
мин
-
Соренсен
Томас Соренсен
90
-
Апсон
Мэттью Апсон
90
-
Шоттон
Райан Шоттон
32'
90
-
Хут
Роберт Хут
76
-
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
-
Уилсон
Марк Уилсон
61
-
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
79
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Диао
Салиф Диао
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
12'
90
-
Джером
Кэмерон Джером
24'
90
Запасные
-
Нэш
Карло Нэш
-
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
-
Паласиос
Уилсон Паласиос
-
Уилэн
Гленн Уилэн
-
Делап
Рори Делап
-
Уолтерс
Джонатан Уолтерс
-
Крауч
Питер Крауч
Маккаби
мин
-
Дахан
Рафаэль Дахан
90
-
Исраилевич
Гилльермо Исраилевич
75
-
Хаймов
Гай Хаймов
90
-
Цив
Йоав Цив
90
-
Пунчец
Роберто Пунчец
90
-
Павичевич
Саво Павичевич
64
-
Шабан
Клеми Шабан
90
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
-
Йейни
Ширан Йейни
90
-
Конате
Мусса Конате
90
-
Атар
Элиран Атар
42
Запасные
-
Леви
Барал Леви
-
Веред
Омер Веред
-
Логаси
Моше Логаси
-
Кехат
Рой Кехат
-
Даббур
Мунас Даббур
-
Колаутти
Роберто Колаутти
-
Дор
Миха Дор