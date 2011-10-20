Тоттенхэм
мин
-
Гомес
Эурелью Гомес
90
-
Роуз
Дэнни Роуз
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Ливермор
Джейк Ливермор
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
65
-
Гимараеш
Сандро Раньери Гимараеш
72
-
Кэрролл
Том Кэрролл
90
-
Леннон
Аарон Леннон
73
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
33'
90
-
Дефо
Джермейн Дефо
90
Запасные
-
Кудичини
Карло Кудичини
-
Ассу-Экотто
Бенуа Ассу-Экотто
-
Кабуль
Юнес Кабуль
-
Модрич
Лука Модрич
-
Фальке
Яго Фальке
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
-
Кейн
Гарри Кейн
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Касаев
Алан Касаев
61
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
79
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Калешин
Виталий Калешин
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
-
Оразсахедов
Вахыт Оразсахедов