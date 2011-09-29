АЕК
мин
-
Присо
Нджонго Присо
90
-
Димеч
Люк Димеч
90
-
Гарсия-Гарсия
Гонсало Гарсия-Гарсия
90
-
Линссен
Эдвин Линссен
90
-
ван Дийк
Грегор ван Дийк
90
-
Фортин
Марко Фортин
90
-
де Клер
Тим де Клер
90
-
Скопелитис
Иоаннис Скопелитис
90
-
Деметриу
Джейсон Деметриу
90
-
Мрдакович
Мильян Мрдакович
59'
73
-
Кингсли Эке
Санни Кингсли Эке
60
Запасные
-
Павлу
Кириакос Павлу
-
Продрому
Михаэл Продрому
-
Костанас
Константинос Костанас
-
Пинтадо
Горка Пинтадо
-
Негри
Алешандре Негри
-
Рубен Марсело
Гомес Гарсия Рубен Марсело
-
Митидис
Несторас Митидис
ФКСБ
мин
-
Тату
Леандро Тату
90
-
Костя
Михай Костя
65'
90
-
Станку
Богдан Станку
90
-
Эмегара
Ифеани Эмегара
67
-
Гардош
Флорин Гардош
90
-
Илиев
Валентин Илиев
90
-
Латовлевич
Ясмин Латовлевич
90
-
Тэнасе
Кристиан Тэнасе
76
-
Препелицэ
Андрей Препелицэ
90
-
Бурчану
Александру Бурчану
90
-
Брандан
Пабло Брандан
90
Запасные
-
Николич
Стефан Николич
-
Мартинович
Новак Мартинович
-
Кожокару
Валентин Кожокару
-
Алвеш
Жералду Алвеш
-
Бикфалви
Эрик Бикфалви
-
Русеску
Раул Русеску
-
Костя
Флорин Костя