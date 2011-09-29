Ренн
мин
-
Костиль
Бенуа Костиль
90
-
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
-
Манджек
Жорж Манджек
90
-
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
-
Данзе
Ромен Данзе
90
-
Фере
Жюльен Фере
90
-
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
-
Теттей
Александер Теттей
90
-
Дальма
Стефан Дальма
72
-
Кембо-Экоко
Жирес Кембо-Экоко
58
-
Монтаньо
Виктор Уго Монтаньо
55'
66
Запасные
-
Джеббур
Яссин Джеббур
-
Диалло
Абдулайе Диалло
-
Фулкье
Димитри Фулкье
-
М'Вила
Янн М'Вила
-
Питройпа
Джонатан Питройпа
-
Пажо
Венсан Пажо
-
Хаджи
Юссуф Хаджи
Атлетико
мин
-
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Переа
Альберто Переа
90
-
Миранда
Жоао Миранда
90
-
Домингес
Альваро Домингес
90
-
Луис
Филипе Луис
90
-
Коста
Диего Коста
90
-
Суарес
Марио Суарес
90
-
Аренас
Габриэль Аренас
71
-
Туран
Арда Туран
78
-
Адриан Лопес
Адриан
61
-
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
-
Асенхо
Серхио Асенхо
-
Годин
Диего Годин
-
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
-
Рейес
Хосе Антонио Рейес
-
Мендес
Тиагу Мендес
-
Сальвио
Эдуардо Сальвио