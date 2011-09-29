Марибор
мин
-
Волаш
Далибор Волаш
29'
90
-
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
-
Соарес
Аргус Соарес
90
-
Вилер
Митя Вилер
90
-
Милец
Мартин Милец
90
-
Цвиянович
Горан Цвиянович
71
-
Мертель
Алеш Мертель
81
-
Мезга
Деян Мезга
86
-
Потокар
Нейц Потокар
90
-
Таварес
Маркос Таварес
90
-
Лесьяк
Зоран Лесьяк
90
Запасные
-
Радан
Матей Радан
-
Меяч
Алеш Меяч
-
Филипович
Желько Филипович
-
Чрнич
Матич Чрнич
-
Берич
Роберт Берич
-
Ибраими
Агим Ибраими
-
Великонья
Этьен Великонья
Бирмингем Сити
мин
-
Дойл
Колин Дойл
90
-
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
-
Спектор
Джонатан Спектор
90
-
Риджуэлл
Лиам Риджуэлл
90
-
Колдуэлл
Стивен Колдуэлл
90
-
Фахи
Кейт Фахи
90
-
Босежур
Жан Босежур
90
-
Бурк
Крис Бурк
64'
90
-
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
79'
90
-
Гомис
Моргаро Гомис
90
-
Кинг
Марлон Кинг
65
Запасные
-
Майхилл
Боаз Майхилл
-
Н'Дав
Гиран Н'Дав
-
Мерфи
Дэвид Мерфи
-
Редмонд
Натан Редмонд
-
Руни
Адам Руни
-
Вуд
Крис Вуд
-
Жигич
Никола Жигич