Мальме
мин
-
Далин
Йохан Далин
90
-
Да Силва
Рикардо Да Силва
90
-
Янссон
Понтус Янссон
90
-
Андерссон
Даниэль Андерссон
90
-
Винзентс
Ульрих Винзентс
88
-
Пекальски
Иво Пекальски
90
-
Дурмаз
Джимми Дурмаз
69
-
Хамад
Джилоан Хамад
90
-
Фигейредо
Вилтон Фигейредо
90
-
Ларссон
Даниэль Ларссон
38
-
Ранеги
Маттиас Ранеги
82'
90
Запасные
-
Рексхепи
Дардан Рексхепи
-
Обинн
Джеффри Обинн
-
Мутавдзич
Мильян Мутавдзич
-
Мелихарек
Душан Мелихарек
-
Альборнос
Миико Альборнос
-
Халсти
Маркус Халсти
-
Мехмети
Агон Мехмети
Аустрия
мин
-
Горгон
Александр Горгон
90
-
Грюнвальд
Паскаль Грюнвальд
90
-
Ортлехнер
Мануэль Ортлехнер
90
-
Марграйтер
Георг Марграйтер
90
-
Зуттнер
Маркус Зуттнер
90
-
Кляйн
Флориан Кляйн
90
-
Юнузович
Златко Юнузович
90
-
Грюнвальд
Александр Грюнвальд
37'
90
-
Мадер
Флориан Мадер
90
-
Линц
Роланд Линц
70
-
Баразит
Насер Баразит
17'
90
Запасные
-
Тадич
Дарио Тадич
-
Линднер
Хайнц Линднер
-
Рогуль
Кая Рогуль
-
Леовац
Марин Леовац
-
Лиендл
Михаэль Лиендл
-
Глинка
Петр Глинка
-
Дилавер
Эмир Дилавер