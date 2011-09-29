Маккаби
мин
-
Хаймов
Гай Хаймов
90
-
Цив
Йоав Цив
90
-
Йейни
Ширан Йейни
90
-
Сантана
Нивалду Сантана
90
-
Пунчец
Роберто Пунчец
71
-
Веред
Омер Веред
90
-
Даббур
Мунас Даббур
63
-
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
-
Альберман
Гал Альберман
46
-
Дор
Миха Дор
44'
90
-
Колаутти
Роберто Колаутти
90
Запасные
-
Исраилевич
Гилльермо Исраилевич
-
Чекол
Рахамим Чекол
-
Леви
Барал Леви
-
Логаси
Моше Логаси
-
Шабан
Клеми Шабан
-
Ицхаки
Барак Ицхаки
-
Зизов
Эли Зизов
Динамо
мин
-
Шовковский
Александр Шовковский
90
-
Попов
Горан Попов
90
-
Айила
Юссуф Айила
90
-
Бетао Амансио
Эберт Вилиан Бетао Амансио
90
-
Да Силва
Данило Да Силва
90
-
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
-
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
-
Гармаш
Денис Гармаш
28
-
Алиев
Александр Алиев
60
-
Шевченко
Андрей Шевченко
90
-
Идейе
Браун Идейе
9'
83
Запасные
-
Коваль
Максим Коваль
-
Михалик
Тарас Михалик
-
Родригес
Эдуардо Перейра Родригес
-
Аруна
Лукман Аруна
-
Нинкович
Милош Нинкович
-
Гусев
Олег Гусев
-
Милевский
Артем Милевский