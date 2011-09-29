Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
64'
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Касаев
Алан Касаев
88
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
52'
74
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Шаронов
Роман Шаронов
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Жестоков
Максим Жестоков
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Быстров
Петр Быстров
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Малезас
Стилянос Малезас
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
53
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Дос Сантос
Оелилтон Араужо Дос Сантос
90
-
Лазэр
Костин Лазэр
69
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
78'
90
-
Георгиадис
Гиоргос Георгиадис
90
-
Ариас
Диего Ариас
51
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
24'
90
Запасные
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Робер
Бертран Робер
-
Чирилло
Бруно Чирилло
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
-
Ивич
Владимир Ивич
-
Папацоглу
Афанассиоc Папацоглу