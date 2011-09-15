Штурм
мин
-
Чавлина
Сильвийе Чавлина
90
-
Попхадзе
Георгий Попхадзе
90
-
Бургшталлер
Томас Бургшталлер
90
-
Фельдхофер
Фердинанд Фельдхофер
46
-
Штандфест
Йоахим Штандфест
90
-
Хольцл
Андреас Хольцл
20
-
Вебер
Мануэль Вебер
90
-
Муратович
Самир Муратович
63
-
Вольф
Патрик Вольф
90
-
Сабич
Имре Сабич
12'
90
-
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
-
Хаас
Марио Хаас
-
Шахнер
Александр Шахнер
-
Пурхер
Доминик Пурхер
-
Клем
Кристиан Клем
-
Эренрайх
Мартин Эренрайх
-
Буква
Харис Буква
-
Кайнц
Флориан Кайнц
Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Дюрица
Ян Дюрица
90
-
Бурлак
Тарас Бурлак
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Битенкурт
Майкон Маркес Битенкурт
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Оздоев
Магомед Оздоев
90
-
Ибричич
Сенияд Ибричич
46
-
Обинна
Виктор Обинна
27'
68
-
Сычев
Дмитрий Сычев
29'
76
Запасные
-
Фильцов
Александр Фильцов
-
Иванов
Андрей Иванов
-
Илич
Бранко Илич
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
-
Сапатер
Альберто Сапатер
-
Кайседо
Фелипе Кайседо