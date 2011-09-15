Брюгге
мин
-
ван Гейсегем
Даан ван Гейсегем
90
-
Коосеманс
Колин Коосеманс
90
-
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
-
Донк
Райан Донк
90
-
Хогли
Том Хогли
90
-
Зимлинг
Ники Зимлинг
90
-
Васкес
Виктор Васкес
71
-
Рафаэлов
Лиор Рафаэлов
73
-
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
7'
90
-
Дирар
Набиль Дирар
24'
90
-
Акпала
Джозеф Акпала
90
Запасные
-
ван Акер
Тиболт ван Акер
-
Де Йонге
Джимми Де Йонге
-
Дхуст
Свен Дхуст
-
Менье
Тома Менье
-
Блондель
Джонатан Блондель
-
Лестьенн
Максим Лестьенн
Марибор
мин
-
Волаш
Далибор Волаш
90
-
Ханданович
Ясмин Ханданович
90
-
Вилер
Митя Вилер
90
-
Меяч
Алеш Меяч
81
-
Райчевич
Александар Райчевич
90
-
Соарес
Аргус Соарес
90
-
Мертель
Алеш Мертель
74
-
Филипович
Желько Филипович
90
-
Мезга
Деян Мезга
90
-
Таварес
Маркос Таварес
90
-
Ибраими
Агим Ибраими
65
Запасные
-
Радан
Матей Радан
-
Милец
Мартин Милец
-
Цвиянович
Горан Цвиянович
-
Потокар
Нейц Потокар
-
Великонья
Этьен Великонья
-
Лесьяк
Зоран Лесьяк
-
Берич
Роберт Берич