ПСВ
мин
-
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
-
Марсело Антонио
Марсело
90
-
Питерс
Эрик Питерс
90
-
Баума
Вилфред Баума
90
-
Манолев
Станислав Манолев
90
-
Строотман
Кевин Строотман
90
-
Мертенс
Дрис Мертенс
21'
90
-
Тойвонен
Ола Тойвонен
89
-
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
-
Ленс
Джермейн Ленс
73
-
Матавж
Тим Матавж
90
Запасные
-
Сину
Халид Сину
-
Дерийк
Тимоти Дерийк
-
Тамата
Абель Тамата
-
Лабиад
Закария Лабиад
-
Рабиу
Ибрагим Рабиу
-
Ойо
Фунсо Ойо
-
Энгелаар
Орландо Энгелаар
Легия
мин
-
Куцяк
Душан Куцяк
90
-
Вавржиняк
Якуб Вавржиняк
90
-
Жевлаков
Михал Жевлаков
90
-
Коморовски
Марцин Коморовски
90
-
Енджейчик
Артур Енджейчик
90
-
Рыбус
Мацей Рыбус
81
-
Де Жесус
Эмануэль Де Жесус
46
-
Гол
Януш Гол
65
-
Врдоляк
Ивица Врдоляк
90
-
Борысюк
Ариэль Борысюк
90
-
Любоя
Даниэль Любоя
90
Запасные
-
Косецки
Якуб Косецки
-
Скаба
Войцех Скаба
-
Охайон
Шломи-Моше Охайон
-
Астис
Иньяки Астис
-
Ржежничак
Якуб Ржежничак
-
Радович
Мирослав Радович
-
Жиро
Михал Жиро