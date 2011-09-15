Шемрок Роверс
мин
-
Томпсон
Райан Томпсон
90
-
Мюррей
Дэн Мюррей
90
-
Сивз
Крэйг Сивз
90
-
Стивенс
Энда Стивенс
90
-
Салливан
Пэт Салливан
90
-
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
90
-
Финн
Ронан Финн
54
-
Рикеттс
Роан Рикеттс
61
-
МакКормак
Коннор МакКормак
53
-
Райс
Стефан Райс
90
-
Твигг
Гэри Твигг
90
Запасные
-
Килдафф
Киран Килдафф
-
МакКейб
Гэри МакКейб
-
Браш
Ричард Браш
-
Патерсон
Джим Патерсон
-
Тюрнер
Крис Тюрнер
-
Деннехи
Билли Деннехи
-
Шеппард
Карл Шеппард
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Калешин
Виталий Калешин
73
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
58'
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
49'
90
-
Натхо
Бибрас Натхо
90
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
-
Вальдес
Нельсон Вальдес
62
-
Мартинс
Обафеми Мартинс
4'
46
Запасные
-
Арлаускис
Гедрюс Арлаускис
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
-
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
Касаев
Алан Касаев
-
Еременко
Алексей Еременко
-
Быстров
Петр Быстров
-
Дядюн
Владимир Дядюн