ПАОК
мин
-
Крешич
Дарио Крешич
90
-
Алвеш
Дорвалино Алвеш
90
-
Контрерас
Пабло Контрерас
90
-
Малезас
Стилянос Малезас
90
-
Де Фрейташ
Аделино Де Фрейташ
90
-
Дос Сантос
Оелилтон Араужо Дос Сантос
90
-
Фотакис
Георгиос Фотакис
62
-
Гарсия
Пабло Гарсия
90
-
Ариас
Диего Ариас
90
-
Салпингидис
Димитриос Салпингидис
90
-
Атанасиадис
Стефанос Атанасиадис
90
Запасные
-
Халкиас
Константинос Халкиас
-
Робер
Бертран Робер
-
Балафас
Сотириос Балафас
-
Шнауцнер
Мирослав Шнауцнер
-
Ивич
Владимир Ивич
-
Цукалас
Ставрос Цукалас
Тоттенхэм
мин
-
Кудичини
Карло Кудичини
90
-
Бассонг
Себастьен Бассонг
90
-
Чорлука
Ведран Чорлука
90
-
Уокер
Кайл Уокер
90
-
Кэрролл
Том Кэрролл
90
-
Таунсенд
Эндрос Таунсенд
90
-
Фальке
Яго Фальке
81
-
Ливермор
Джейк Ливермор
90
-
Кейн
Гарри Кейн
90
-
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
-
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
-
Парретт
Дин Парретт
-
Николсон
Джейк Николсон
-
Бартрэм
Джек Бартрэм
-
Гомес
Эурелью Гомес
-
Фредерикс
Райан Фредерикс
-
Стюарт
Кевин Стюарт
-
Притчард
Алекс Притчард