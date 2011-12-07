Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Киву
Кристиан Киву
46
-
Раноккия
Андреа Раноккия
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Оби
Жоэль Оби
70
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
52'
90
-
Фараони
Давиде Фараони
90
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
46
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Милито
Диего Милито
90
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Калдирола
Лука Калдирола
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Сарате
Мауро Сарате
-
Паццини
Джампаоло Паццини
ЦСКА
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
87'
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
78
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Олисе
Секу Олисе
76
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
-
Думбия
Сейду Думбия
50'
90
Запасные
-
Чепчугов
Сергей Чепчугов
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Васин
Виктор Васин
-
Федотов
Семен Федотов
-
Цауня
Александр Цауня
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Алдонин
Евгений Алдонин