Манчестер Сити
мин
-
Харт
Джо Харт
90
-
Клиши
Гаэль Клиши
90
-
Компани
Венсан Компани
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Савич
Стефан Савич
90
-
Сильва
Давид Сильва
37'
90
-
Бэрри
Гарет Бэрри
90
-
Туре
Яя Туре
52'
78
-
Агуэро
Серхио Агуэро
90
-
Насри
Самир Насри
81
-
Джеко
Эдин Джеко
74
Запасные
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Пантилимон
Костел Пантилимон
-
Туре
Коло Туре
-
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
-
Милнер
Джеймс Милнер
-
Де Йонг
Найджел Де Йонг
-
Джонсон
Адам Джонсон
-
Балотелли
Марио Балотелли
Бавария
мин
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
90
-
Контенто
Диего Контенто
90
-
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Густаво
Луис Густаво
90
-
Праньич
Даниэль Праньич
90
-
Олич
Ивица Олич
90
-
Петерсен
Нильс Петерсен
79
Запасные
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Нойер
Мануэль Нойер
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
-
Лам
Филипп Лам
-
Рибери
Франк Рибери
-
Мюллер
Томас Мюллер
-
Усами
Такаши Усами
-
Гомес
Марио Гомес