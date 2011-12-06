Барселона
мин
-
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
90
-
Монтойя
Мартин Монтойя
60'
90
-
Бартра
Марк Бартра
90
-
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
-
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
-
Фонтас
Андреу Фонтас
90
-
Рафаэль
Рафинья
69
-
Роберто
Серхи Роберто
35'
79
-
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
58
-
Педро
Педро
63'
88'
90
-
Куэнка
Исаак Куэнка
90
Запасные
-
Ойер
Ойер
-
Пике
Жерар Пике
-
Гомес
Серхи Гомес
-
Муниеса
Марк Муниеса
-
Кико
Кико
-
Риверола
Марти Риверола
-
Деулофеу
Жерар Деулофеу
БАТЭ
мин
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Филипенко
Егор Филипенко
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Брессан
Ренан Брессан
77
-
Володько
Александр Володько
90
-
Павлов
Александр Павлов
65
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
67
-
Концевой
Артем Концевой
90
Запасные
-
Рудик
Филипп Рудик
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Радьков
Артем Радьков
-
Скавыш
Максим Скавыш
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
-
Кежман
Матея Кежман