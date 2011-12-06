Порту
мин
-
Арруда
Элтон Арруда
90
-
Перейра
Альваро Перейра
90
-
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
-
Отаменди
Николас Отаменди
83
-
Роке
Майкон Перейра Роке
90
-
Родригес
Хамес Родригес
90
-
Моутинью
Жоао Моутинью
90
-
Фернандо
Фернандо
90
-
Дефур
Стивен Дефур
46
-
Де Соуза
Живанильдо Де Соуза
90
-
Брауме
Джалма Брауме
69
Запасные
-
Бракали
Рафаэль Бракали
-
Мангала
Эльяким Мангала
-
Фусиле
Хорхе Фусиле
-
Беллуски
Фернандо Беллуски
-
Диас
Жозеф де Соуза Диас
-
Лауде Пинейро
Клебер Лауде Пинейро
-
Варела
Сильвестр Варела
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Широков
Роман Широков
46
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
58
-
Лазович
Данко Лазович
81
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Зырянов
Константин Зырянов
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Розина
Алессандро Розина
-
Бухаров
Александр Бухаров