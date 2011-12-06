Боруссия
мин
-
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
-
Лев
Крис Лев
90
-
Сантана
Фелипе Сантана
90
-
Хуммельс
Матс Хуммельс
31'
90
-
Пищек
Лукаш Пищек
90
-
Гетце
Марио Гетце
46
-
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
-
Кель
Себастьян Кель
32
-
Левандовски
Роберт Левандовски
90
-
Блащиковски
Якуб Блащиковски
22'
90
-
Барриос
Лукас Барриос
62
Запасные
-
Лангерак
Митчелл Лангерак
-
Овомойела
Патрик Овомойела
-
Гросскройц
Кевин Гросскройц
-
Да Силва
Антонио Да Силва
-
Перишич
Иван Перишич
-
Кагава
Синдзи Кагава
-
Зидан
Мохаммед Зидан
Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Диавара
Сулейман Диавара
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
-
Айю
Андре Айю
90
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
65
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Мбиа
Стефан Мбиа
46
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
90
-
Реми
Лоик Реми
45'
72
Запасные
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Сабо
Жан-Филипп Сабо
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Каборе
Шарль Каборе
-
Шейру
Бенуа Шейру
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
-
Омрани
Биллел Омрани
-
Айю
Жордан Айю