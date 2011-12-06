Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
90
-
Луис
Давид Луис
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Ромеу
Ориоль Ромеу
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
22'
66
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
90
-
Мата
Хуан Мата
83
-
Дрогба
Дидье Дрогба
4'
76'
78
-
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Феррейра
Паулу Феррейра
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
-
Калу
Саломон Калу
-
Торрес
Фернандо Торрес
Валенсия
мин
-
Алвеш
Диего Алвеш
90
-
Альба
Жорди Альба
56
-
Рами
Адиль Рами
90
-
Руис
Виктор Руис
90
-
Барраган
Антонио Барраган
90
-
Матье
Жереми Матье
90
-
Альбельда
Давид Альбельда
90
-
Коста
Тино Коста
90
-
Оливейра
Жонас Гонсалвеш Оливейра
90
-
Фегули
Софиан Фегули
65
-
Сольдадо
Роберто Сольдадо
90
Запасные
-
Гуаита
Висенте Гуаита
-
Деальберт
Анхель Деальберт
-
Эрнандес
Пабло Эрнандес
-
Топал
Мехмет Топал
-
Парехо
Даниэль Парехо
-
Пьятти
Пабло Пьятти
-
Адурис
Ариц Адурис