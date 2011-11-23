БАТЭ
мин
-
Гутор
Александр Гутор
90
-
Бордачев
Максим Бордачев
90
-
Филипенко
Егор Филипенко
90
-
Симич
Марко Симич
90
-
Юревич
Александр Юревич
90
-
Скавыш
Максим Скавыш
77
-
Бага
Дмитрий Бага
90
-
Володько
Александр Володько
90
-
Брессан
Ренан Брессан
90
-
Павлов
Александр Павлов
69
-
Концевой
Артем Концевой
75
Запасные
-
Рудик
Филипп Рудик
-
Чесновский
Павел Чесновский
-
Радьков
Артем Радьков
-
Лихтарович
Дмитрий Лихтарович
-
Олехнович
Эдгар Олехнович
-
Гордейчук
Михаил Гордейчук
-
Кежман
Матея Кежман
Виктория
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Лимберски
Давид Лимберски
90
-
Быстронь
Давид Быстронь
90
-
Райторал
Франтишек Райторал
90
-
Пиларж
Вацлав Пиларж
90
-
Хорват
Павел Хорват
90
-
Ирачек
Петр Ирачек
90
-
Коларж
Даниэль Коларж
90
-
Петржела
Милан Петржела
83
-
Шевински
Франтишек Шевински
90
-
Бакош
Марек Бакош
42'
79
Запасные
-
Гора
Якуб Гора
-
Павлик
Роман Павлик
-
Ржезник
Радим Ржезник
-
Филло
Мартин Филло
-
Дарида
Владимир Дарида
-
Дуриш
Михал Дуриш
-
Крменчик
Михал Крменчик