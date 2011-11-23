Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Кришито
Доменико Кришито
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Губочан
Томаш Губочан
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Алвеш Гомеш
Даниэль Мигель Алвеш Гомеш
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
57
-
Широков
Роман Широков
86
-
Файзулин
Виктор Файзулин
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Жевнов
Юрий Жевнов
-
Лукович
Александар Лукович
-
Алвеш
Бруну Алвеш
-
Семак
Сергей Семак
-
Быстров
Владимир Быстров
-
Розина
Алессандро Розина
-
Лазович
Данко Лазович
АПОЭЛ
мин
-
Пардо
Урко Пардо
90
-
Александру
Нектариос Александру
46
-
Жорже
Паулу Жорже
90
-
Оливейра
Марсело Оливейра
90
-
Соломоу
Антос Соломоу
90
-
Мандука
Густаво Мандука
90
-
Пинту
Элиу Пинту
90
-
Мораиш
Нуну Мораиш
90
-
Тричковски
Иван Тричковски
88
-
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
-
Алмейда
Аилтон Алмейда
69
Запасные
-
Белаид
Тиджани Белаид
-
Хиотис
Дионисиос Хиотис
-
Элиа
Мариос Элиа
-
Яхич
Санел Яхич
-
Да Силва
Клаудиано Да Силва
-
Да Силва
Марсио Иванилдо Да Силва
-
Адорно
Альдо Адорно