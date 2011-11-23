Марсель
мин
-
Манданда
Стив Манданда
90
-
Траоре
Джими Траоре
90
-
Диавара
Сулейман Диавара
90
-
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
-
Каборе
Шарль Каборе
90
-
Диарра
Алу Диарра
90
-
Шейру
Бенуа Шейру
61
-
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
73
-
Айю
Жордан Айю
61
-
Айю
Андре Айю
90
-
Реми
Лоик Реми
90
Запасные
-
Брасильяно
Женнаро Брасильяно
-
Морель
Жереми Морель
-
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
-
Гонсалес
Лучо Гонсалес
-
Мбиа
Стефан Мбиа
-
Амалфитано
Морган Амалфитано
-
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
Олимпиакос
мин
-
Медьери
Балаж Медьери
90
-
Маркано
Иван Маркано
90
-
Холебас
Хосе Холебас
75
-
Мельберг
Олоф Мельберг
90
-
Торосидис
Василис Торосидис
90
-
Маниатис
Яннис Маниатис
90
-
Пападопулос
Авраам Пападопулос
90
-
Модесто
Франсуа Модесто
90
-
Фустер
Давид Фустер
54
-
Джеббур
Рафик Джеббур
89
-
Миральяс
Кевин Миральяс
90
Запасные
-
Потуридис
Яннис Потуридис
-
Коcтанцо
Франко Коcтанцо
-
Йесте
Франсиско Йесте
-
Фейса
Любомир Фейса
-
Фетфацидис
Йоаннис Фетфацидис
-
Абдун
Джамель Абдун
-
Пантелич
Марко Пантелич