Байер
мин
-
Лено
Бернд Лено
90
-
Кадлец
Михал Кадлец
69
-
Фридрих
Мануэль Фридрих
89'
90
-
Топрак
Омер Топрак
90
-
Швааб
Даниэль Швааб
54
-
Сэм
Сидней Сэм
90
-
Рольфес
Симон Рольфес
90
-
Бендер
Ларс Бендер
90
-
Баллак
Михаэль Баллак
90
-
Кастро
Гонсало Кастро
90
-
Кисслинг
Штефан Кисслинг
80
Запасные
-
Гифер
Фабиан Гифер
-
Райнарц
Штефан Райнарц
-
Очипка
Бастиан Очипка
-
Шюррле
Андре Шюррле
-
Дердийок
Эрен Дердийок
-
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Луис
Давид Луис
67
-
Терри
Джон Терри
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Мейрелеш
Рауль Мейрелеш
78
-
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
-
До Насименто
Рамирес Сантос До Насименто
90
-
Мата
Хуан Мата
63
-
Дрогба
Дидье Дрогба
48'
90
-
Старридж
Даниэль Старридж
90
Запасные
-
Тернбулл
Росс Тернбулл
-
Диас да Коста
Алекс Диас да Коста
-
Малуда
Флоран Малуда
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
-
МакИкран
Джошуа МакИкран
-
Калу
Саломон Калу
-
Торрес
Фернандо Торрес