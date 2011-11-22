Лион
мин
-
Льорис
Уго Льорис
90
-
Сиссоко
Али Сиссоко
90
-
Маркес Гомес
Кристиано Маркес Гомес
90
-
Ловрен
Деян Ловрен
90
-
Ревейер
Антони Ревейер
90
-
Бастос
Мишел Бастос
90
-
Гуркюфф
Йоанн Гуркюфф
90
-
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
-
Гомис
Бафетимби Гомис
90
-
Бриан
Джимми Бриан
85
-
Лопес
Лисандро Лопес
73
Запасные
-
Валверде
Матье Валверде
-
Коне
Бакари Коне
-
Дабо
Мухамаду Дабо
-
Кампос
Эдерсон Онорато Кампос
-
Фофана
Геида Фофана
-
Гренье
Клеман Гренье
-
Ляказетт
Александр Ляказетт
Аякс
мин
-
Вермеер
Кеннет Вермеер
90
-
Вертонген
Ян Вертонген
90
-
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
-
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
67
-
Янссен
Тео Янссен
90
-
Анита
Вурнон Анита
90
-
Сулеймани
Миралем Сулеймани
90
-
Эно
Эйонг Эно
90
-
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
-
Эбесилио
Лоренцо Эбесилио
90
-
Лодейро
Николас Лодейро
89
Запасные
-
Силлессен
Яспер Силлессен
-
Блинд
Дейли Блинд
-
Копперс
Дико Копперс
-
Сереро
Тхулани Сереро
-
Лукоки
Джоди Лукоки