Манчестер Юнайтед
мин
-
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
-
Эвра
Патрис Эвра
90
-
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
-
Джонс
Фил Джонс
90
-
Фабио Перейра
Фабио
82
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Флетчер
Даррен Флетчер
60'
90
-
Янг
Эшли Янг
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
80
-
Бербатов
Димитар Бербатов
30'
90
Запасные
-
Линдегаард
Андерс Линдегаард
-
Смоллинг
Крис Смоллинг
-
Рафаэл
Рафаэл
-
Пак
Джи-Сун Пак
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Гибсон
Даррон Гибсон
-
Чичарито
Чичарито
Бенфика
мин
-
Мораеш
Артур Мораеш
90
-
Перейра
Макси Перейра
90
-
Да Силва
Андерсон Луис Да Силва
59
-
Гарай
Эсекьель Гарай
90
-
Да Консейсао
Эмерсон Да Консейсао
90
-
Витсель
Аксель Витсель
90
-
Франсиско
Хави Гарсия
90
-
Сезар
Бруно Сезар
90
-
Аймар
Пабло Аймар
61'
83
-
Родриго
Родриго
90
-
Гайтан
Николас Гайтан
67
Запасные
-
Эдуарду
Эдуарду
-
Витор
Мигел Витор
-
Аморим
Рубен Аморим
-
Матич
Неманья Матич
-
Нолито
Нолито
-
Кардосо
Оскар Кардосо
-
Оливейра
Нельсон Оливейра