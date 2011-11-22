Трабзонспор
мин
-
Зенгин
Толга Зенгин
90
-
Чех
Марек Чех
90
-
Гловацки
Аркадиуш Гловацки
90
-
Качар
Гирай Качар
90
-
Челустка
Ондржей Челустка
90
-
Колман
Густаво Колман
90
-
Гомес да Коста
Алан Карлос Гомес да Коста
84
-
Зокора
Дидье Зокора
90
-
Балчи
Серкан Балчи
62
-
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
22'
90
-
Йилмаз
Бурак Йилмаз
90
Запасные
-
Аташ
Барыш Аташ
-
Киврак
Онур Реджер Киврак
-
Юмлу
Мустафа Юмлу
-
Брожек
Павел Брожек
-
Акгюн
Айкут Акгюн
-
Миржеевски
Адриан Миржеевски
-
Энрике
Пауло Энрике
Интер
мин
-
Сезар
Жулио Сезар
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
-
Альварес
Рикардо Альварес
20'
88
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Сарате
Мауро Сарате
68
-
Милито
Диего Милито
85
Запасные
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Фараони
Давиде Фараони
-
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
-
Мотта
Тиаго Мотта
-
Оби
Жоэль Оби
-
Паццини
Джампаоло Паццини