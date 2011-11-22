Бавария
мин
-
Нойер
Мануэль Нойер
90
-
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
-
Алаба
Давид Алаба
90
-
Феррейра де Соуса
Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса
90
-
Боатенг
Джером Боатенг
90
-
Лам
Филипп Лам
90
-
Рибери
Франк Рибери
3'
69'
81
-
Тимощук
Анатолий Тимощук
90
-
Кроос
Тони Кроос
90
-
Роббен
Арьен Роббен
76
-
Гомес
Марио Гомес
24'
72
Запасные
-
Бутт
Ханс-Йорг Бутт
-
Контенто
Диего Контенто
-
Праньич
Даниэль Праньич
-
Густаво
Луис Густаво
-
Мюллер
Томас Мюллер
-
Петерсен
Нильс Петерсен
-
Олич
Ивица Олич
Вильярреал
мин
-
Лопес
Диего Лопес
90
-
Ориоль
Хоан Ориоль
90
-
Марчена
Карлос Марчена
90
-
Гаспар
Марио Гаспар
90
-
Мусаччио
Матео Мусаччио
90
-
Лопес
Анхель Лопес
70
-
Валеро
Борха Валеро
78
-
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
50'
63
-
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
-
Перес
Эрнан Перес
90
-
Рубен
Марко Рубен
90
Запасные
-
Санчес
Сесар Санчес
-
Катала
Хосе Мануэль Катала
-
Сенна
Маркос Сенна
-
Гульон
Маркос Гульон
-
Вакасо
Мубарак Вакасо
-
Морено Баррозо
Хосе Луис Морено Баррозо