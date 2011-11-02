Интер
мин
-
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
90
-
Киву
Кристиан Киву
90
-
Самуэль
Вальтер Самуэль
20'
90
-
Лусио
Лусио
90
-
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
-
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
90
-
Мотта
Тиаго Мотта
90
-
Снейдер
Уэсли Снейдер
67
-
Станкович
Деян Станкович
90
-
Милито
Диего Милито
65'
90
-
Сарате
Мауро Сарате
79
Запасные
-
Орландони
Паоло Орландони
-
Раноккия
Андреа Раноккия
-
Альварес
Рикардо Альварес
-
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
-
Оби
Жоэль Оби
-
Паццини
Джампаоло Паццини
Лилль
мин
-
Ландро
Микаэль Ландро
90
-
Берья
Франк Берья
90
-
Шеджу
Орельен Шеджу
90
-
Розегнал
Давид Розегнал
90
-
Дебюши
Матье Дебюши
90
-
Азар
Эден Азар
90
-
Педретти
Бенуа Педретти
90
-
Мавуба
Рио Мавуба
90
-
Коул
Джо Коул
71
-
Сов
Мусса Сов
60
-
Йелень
Иренеуш Йелень
47
Запасные
-
Эньяма
Винсент Эньяма
-
Суаре
Папе Суаре
-
Боннар
Лоран Боннар
-
Гуйе
Идрисса Гуйе
-
Обраньяк
Людовик Обраньяк
-
Пайет
Димитри Пайет
-
Де Мело
Тулио Де Мело